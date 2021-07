Bart De Wever wil Vlaanderen en Nederland herenigen: “Ik zou gelukkiger sterven als Zuidelijke Nederlander dan als Belg”

N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit voor een hereniging van Vlaanderen en Nederland in een confederale staat. “Ik heb de droom nooit losgelaten dat alle Nederlandstaligen ooit in één verband weer zouden samenleven. Mocht ik kunnen sterven als Zuidelijke Nederlander, ik zou gelukkiger sterven dan als Belg.” Dat zegt hij in een interview met Trends Talk op Kanaal Z.

De Wever werkt met zijn N-VA toe naar een staatshervorming die het confederalisme in België vastlegt tegen 2024. Met Vlamingen en Franstaligen, als een ordentelijke manier om verder afstand te nemen. Maar waar hij eigenlijk van droomt, is een uiteindelijke hereniging van Vlaanderen en Nederland.

“Dat is een persoonlijk standpunt dat ik al heel lang heb. In 1993 was ik al medeorganisator van een Groot-Nederlands studentencongres, als jongeman”, zegt hij in een uitgebreid gesprek met Trends Talk. “En ik heb die droom nooit losgelaten. Ik ben ook met een Nederlandse getrouwd, dus ik maak het ook in mijn eigen leven wel waar: dat alle Nederlandstaligen ooit in één verband weer zouden leven, de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden. Ze zouden een van de sterkste economieën van de wereld maken. De havens van Antwerpen en Rotterdam zouden kunnen fuseren tot dé gateway van de noordwest-Europese economie. Dat lijkt mij een fantastisch verhaal.”

Eind juni pleitte De Wever in een toespraak voor Nederlands minister-president Mark Rutte, tijdens diens bezoek aan Antwerpen, nog voor het ongedaan maken van wat in 1585 gebeurde: de Val van Antwerpen en de scheiding van de Nederlanden.

Al beseft hij dat de mensen daar mentaal nog “niet rijp” voor zijn. Maar “dingen die ondenkbaar zijn, worden soms veel sneller denkbaar dan je zou denken”. “En dus: een confederatie van de Lage Landen, de Zeventien Provinciën, dat dat terug zou kunnen worden opgebouwd, bottom-up, door concreet te gaan samenwerken op heel wat domeinen die ons binden. Ja, misschien wordt dat overmorgen een realiteit. Mocht ik kunnen sterven als Zuidelijke Nederlander, ik zou gelukkiger sterven dan als Belg.”