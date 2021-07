Ook in China en Nieuw-Zeeland zware overstromingen: 12 doden, honderden mensen vast in metrotunnels

De Chinese stad Zhengzhou, een metropool met bijna 9 miljoen inwoners, wordt getroffen door hevige regenval en overstromingen. Honderden mensen zitten vast in metrostellen in tunnels die onder water zijn gelopen. Dat melden de Chinese hulpdiensten. Volgens staatsmedia zijn er minstens twaalf doden gevallen.

Op sociale media zijn video’s te zien van mensen in ondergelopen metrostellen bij wie het water tot aan hun schouders reikt. Reddingswerkers worden ingezet om de honderden slachtoffers te evacueren.

Passengers were trapped on a metro line in Zhengzhou, China after downpours hit the city. Rescue efforts have been underway. #GLOBALink pic.twitter.com/im4nvAfhv0 — China Xinhua News (@XHNews) July 20, 2021

Ook een ziekenhuis in Zhengzhou, de hoofdstad van de provincie Henan, is getroffen door overstromingen. De elektriciteit viel er uit en zo’n 600 zwaar zieke patiënten moesten geëvacueerd worden. Talloze straten staan blank, tientallen auto’s en bussen zitten vast. In de luchthaven zijn meer dan 270 vluchten geschrapt.

Volgens staatsmedia zouden er twaalf doden zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Volgens een expert komt het één keer in de honderd jaar voor dat er in die regio zo veel neerslag valt, staatsmedia hebben het zelfs over “eens in duizend jaar”.

(Lees verder onder de video’s)

2/3: A woman rescued in flood waters in Zhengzhou, Henan (video from WeChat). pic.twitter.com/6fOblgl5OL — Bill Birtles (@billbirtles) July 20, 2021

Nabij Zhengzhou is in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) een dam doorgebroken. Het Chinese leger waarschuwde in de uren voor de doorbraak al dat de dam het elk moment kon begeven. Er zijn militairen ingezet om te helpen bij de bestrijding van de wateroverlast.

De regen in de provincie Henan werd veroorzaakt door tyfoon In-Fa, die ook tekeerging in twee andere provincies. Henan wordt al sinds vorige week geteisterd door hevige regenval. De waterstanden van de zijrivieren van de Gele Rivier en de Hai He overschreden de alarmniveaus. De afgelopen dagen werden tienduizenden mensen in veiligheid gebracht. De schade aan de landbouw loopt in de miljoenen. Ook andere delen van China kampen met slecht weer.

Nieuw-Zeeland

De westkust van Nieuw-Zeeland is eveneens getroffen door zware overstromingen, nadat een hoeveelheid regen die normaal in een maand tijd valt, in één weekend viel. Rivieren traden buiten hun oevers. In Canterbury en Wellington werd de noodtoestand uitgeroepen en duizenden Nieuw-Zeelanders moesten geëvacueerd worden.

Volgens West Coast District Health board zou het maanden duren om woningen te herstellen. De overheid kondigde aan 600.000 dollar aan noodhulp vrij te maken voor de getroffen districten.