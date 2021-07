Topman WHO roept voor start Olympische Spelen op race tegen coronavirus te winnen

De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft regeringen, bedrijfsleiders en de wereldbevolking woensdag opgeroepen om zich te verenigingen in de “race” tegen het coronavirus. Hij trok parallellen met de Olympische Spelen die deze week van start gaan in de Japanse hoofdstad Tokio.

“We zitten niet in een race tegen elkaar, we zitten in een race tegen het virus”, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus voor leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) die in Tokio samen waren gekomen.

“Om te slagen in deze Olympische Spelen, heb je snelheid, kracht en vaardigheid nodig, maar ook vastberadenheid, toewijding en discipline.” Hij riep de wereld op om dezelfde kwaliteiten te tonen om “de pandemie te overwinnen”.

“De pandemie zal eindigen wanneer de wereld ervoor kiest om er een einde aan te maken. Dat ligt in onze handen”, benadrukte Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hij verwees ook naar de praktische organisatie van de Olympische Spelen, die, ondanks luid protest omdat het onveilig zou zijn door de pandemie, vrijdag beginnen. “Een nulrisico bestaat niet”, aldus de topman van de WHO.