Van 70 naar 116 en dan plots toch weer maar 53: waarom schommelt het aantal vermisten zo fel?

Het was opvallend, hoe het aantal vermisten van de watersnood in ons land dinsdag sterk fluctueerde: premier Alexander De Croo had het maandagavond na het Overlegcomité over 70 vermiste personen, maar dinsdagmiddag steeg dat cijfer bij monde van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden weer naar 116, om enkele uren later in een communiqué van het Nationaal Crisiscentrum weer bijgesteld te worden naar 53. Waarom schommelt het aantal vermisten zo sterk?

Volgens Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen van de federale politie, is die fluctuatie “vrij logisch”. “Er wordt voortdurend door mensen ingebeld, door mensen die zich zorgen maken over bepaalde personen”, aldus Remue bij VRT NWS. “De namen van al die personen komen op een lijst terecht.” Op die manier groeit de lijst met name tegen de avond sterk aan.

“Die namen worden vervolgens systematisch gecheckt door een zestal ploegen van de federale gerechtelijk politie in Luik”, aldus Remue. De politie probeert dan contact op te nemen met die personen. “Ze gaan bij die mensen aanbellen, ze controleren of ze onlangs nog actief geweest zijn op sociale media, of komen via buren te weten dat de persoon die als vermist opgegeven werd, gewoon op reis is.” Op die manier wordt de lijst met vermiste personen ’s anderendaags telkens aardig ingekort.

“Die schommeling van dat cijfer zal nog 3 à 4 dagen duren”, voorspelt Remue. “Maar op een bepaald moment gaan we aan onze shortlist komen. En de mensen die daarop staan, zullen wellicht de mensen zijn naar wie we écht op zoek moeten gaan. Laat ons hopen dat die lijst zo kort mogelijk wordt.”