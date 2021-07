Pikante herinterpretatie van beroemde kunstwerken? Musea spannen rechtszaak aan tegen Pornhub

Musea uit de hele wereld mogen dan gevuld zijn met prikkelende kunst uit ver vervlogen tijden, dat betekent niet dat ze staan te juichen voor het nieuwste initiatief van Pornhub. Zo hebben gerenommeerde musea als het Franse Louvre en het Italiaanse Uffizi een rechtszaak aangespannen tegen de pornografische website.

Het leek ongetwijfeld een goed idee: Pornhub wilde middeleeuwse meesterwerken weer tot leven wekken met ‘Classic Nudes’, “een virtuele rondleiding langs de meest sexy scènes uit de geschiedenis, van de beroemdste musea ter wereld”. In geheel eigen stijl, uiteraard: zo wordt de ‘Venus van Urbino’ van Titiaan plots een vrouw die zichzelf pleziert voor een webcam, of het ‘Mannelijke naakt’ van Edgar Degas een man die soortgelijke activiteiten tentoonspreidt.

Bovendien biedt Pornhub ook een extraatje aan voor wie daarmee niet aan zijn trekken is gekomen: je kan de kunstwerken in kwestie ook in levenden lijve bezoeken met audiocommentaar ingesproken door pornoster Asa Akira. Zo klinkt het bij ‘De geboorte van Venus’ van Botticelli: “Ze kwam net zoals jij en ik poedelnaakt ter wereld. Maar Venus is toch een beetje speciaal, want ze wordt uitgespuwd door een gigantische schelp. En als je dacht dat die schelp een symbool is voor een WAP (Wet Ass Pussy, red.), dan heb je helemaal gelijk.”

Rechtszaak

Die pikante herinterpretatie van beroemde kunstwerken valt echter niet bepaald in de smaak bij de bewuste musea. “Onze advocaten hebben contact opgenomen met het bedrijf”, laat een woordvoerder van het Louvre weten. “We verwachten dat het materiaal meteen verwijderd wordt.”

Het Uffizi uit Firenze zal zelfs een rechtszaak aanspannen. “Volgens de Italiaanse wet moet toestemming aangevraagd worden voor commercieel gebruik van beelden uit een museum, die bepaalt welke vergoeding daar tegenover staat. Dat is niet gebeurd”, aldus een woordvoerder. “En dat is dan nog in de veronderstelling dat er goedkeuring gegeven wordt. Die in dit geval uiteraard niet gegeven zou zijn.”