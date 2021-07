Man dood aangetroffen op straat in Roeselare

Roeselare - Dinsdagavond rond 23 uur is in de Groenestraat in Roeselare het levenloze lichaam van een man aangetroffen langs de kant van de weg. Een wetsdokter kwam ter plaatse om de oorzaak van zijn overlijden vast te stellen. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een natuurlijk overlijden

Enkele voorbijgangers merkten het lichaam van de man op in de Groenestraat in Roeselare ter hoogte van huisnummer 177. Het slachtoffer lag op het voetpad en was naar verluidt op wandel met zijn hond, toen hij om nog onduidelijke reden in elkaar zeeg. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar zij konden enkel zijn overlijden vaststellen. Intussen raakte bekend dat het gaat om een de 51-jarige K.H. uit Roeselare.

In overleg met het parket werd een wetsdokter aangesteld om de oorzaak van het overlijden vast te stellen. Heel wat buurtbewoners kwamen poolshoogte nemen en de politie maakte van de gelegenheid gebruik om meteen enkelen van hen te bevragen.

Door het incident was de Groenestraat een hele tijd afgesloten voor het verkeer. Dat leverde evenwel geen noemenswaardige verkeersproblemen op.