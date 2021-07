Pakistan slaat TikTok opnieuw in de ban

In Pakistan heeft de nationale telecomoperator TikTok voor de derde keer in minder dan een jaar tijd geblokkeerd. De socialemedia-app liet na om “immorele en obscene content” te filteren en te verwijderen, kondigde de Pakistan Telecommunication Authority (PTA) woensdag aan.

De PTA had TikTok het bevel gegeven om deze content te filteren, maar die instructies heeft het Chinese videosharingplatform niet gerespecteerd, zo luidde het in een mededeling.

Pakistan sloeg TikTok vorig jaar voor het eerst in de ban. Een rechtbank had daarmee gevolg gegeven aan klachten van burgers over vermeende vulgariteit op de app. Het verbod werd toen opgeheven na diplomatieke bemiddeling van China en de nodige garanties van het platform dat het zijn content zou filteren.

Om dezelfde redenen blokkeerde Islamabad ook de livestreaming-app Bigo Live. De autoriteiten lanceerden ook een nieuwe waarschuwing aan YouTube dat “vulgaire beelden en haatboodschappen” geweerd moeten worden voor gebruikers in Pakistan.

Ook dating-apps Tinder en Grindr zijn in Pakistan niet beschikbaar. Activisten betichten het machtige militaire apparaat in het land ervan online kritiek te muilkorven. Ze menen dat de censuur toeneemt sinds de regering van premier Imran Khan in 2018 de macht in handen kreeg.