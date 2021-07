Lichaam van man gevonden in Roeselare, parket stelt wetsdokter aan

Roeselare - Voorbijgangers hebben dinsdagavond het lichaam van een man gevonden in de Groenstraat in Roeselare. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld.

In het gras aan de kant van de weg in de Groenstraat in Roeselare werd dinsdagavond het lichaam van een man gevonden, zo deelt het parket van West-Vlaanderen woensdagvoormiddag mee. Dat parket is een onderzoek gestart om na te gaan waaraan de man overleden is.

Vermoedelijk gaat het om een natuurlijk overlijden, klinkt het, maar een wetsdokter moet daarover zekerheid brengen.