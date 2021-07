Geen helikopters, geen Claire en geen vuurwerk, maar wel Delphine en een marcherende Elisabeth: zo verloopt de nationale feestdag

“Soberheid als sleutelwoord”, staat te lezen in een mededeling van de FOD Binnenlandse Zaken over de festiviteiten voor de nationale feestdag. Dat betekent onder andere: geen helikopters en een ingekort defilé. Ook prinses Claire zal niet te zien zijn, en ook het traditionele vuurwerk werd geannuleerd. Wat we wel te zien zullen krijgen: kroonprinses Elisabeth, die voor het eerst mee zal marcheren in het nationale defilé op het Paleizenplein, voor papa Filip en mama Mathilde.

Geen Claire, wel Delphine

De koninklijke familie zet de nationale feestdag in met de traditionele misviering: koning Filip en koningin Mathilde gaan naar het Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekerk in Brussel, prinses Astrid en prins Lorenz in de Sint-Quintinuskerk in Hasselt, en prins Laurent in de Collegiale Sainte-Waudru in Bergen.

Het militair defilé (van 14 tot 14.40 uur) wordt gevolgd door een burgerlijk defilé (van 14.40 tot 15.35 uur), beide zijn live te volgen op de openbare omroep. Van het koningshuis zullen uiteraard koning Filip en koningin Mathilde, prinses Astrid en prins Lorenz, en prins Laurent – opvallend: zonder prinses Claire – present tekenen. Maar alle ogen zullen uiteraard toch vooral gericht zijn op prinses Delphine, die samen met man Jim O’Hare voor het eerst deel uitmaakt van de officiële festiviteiten op de nationale feestdag.

Prins Laurent komt naar het nationaal defilé zonder zijn echtgenote, prinses Claire. Foto: rr

Geen helikopters, wel een marcherende Elisabeth

Zij zullen zien hoe het defilé is ingekort omwille van de rampspoed die ons land de afgelopen dagen trof: in het militaire luik is het aantal troepen bijvoorbeeld drastisch verminderd. Zo zullen er geen helikopters te zien zijn in het luchtdefilé, “vermits hun inzet voorbehouden blijft voor de getroffen regio’s”. Ook de detachementen van de land- en medische componenten die ontplooid zijn in het kader van de overstromingen zijn niet van de partij. Tenslotte wordt ook de dynamische demonstratie van Defensie geannuleerd, om een maximale beschikbaarheid van de eenheden te blijven garanderen. Zal wel te zien zijn: kroonprinses Elisabeth, die voor het eerst mee marcheert voor de ogen van papa en mama.

Prinses Elisabeth marcheert voor het eerst mee in het nationaal defilé. Foto: BELGA

In het civiele luik werd het aantal troepen te voet drastisch verminderd, tot een detachement van aspirant-commissarissen van de Nationale Politieacademie en aspirant-inspecteurs van de politieschool in het zwaar getroffen Luik. Ze worden begeleid door cadetten van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene. “Zij maken allen geen deel uit van de reddingsdiensten actief op het terrein”, benadrukken Binnenlandse Zaken en Defensie. Het gemotoriseerd civiel detachement dat deelneemt aan het defilé is eveneens sterk verminderd tot slechts enkele voertuigen per component.

Er werd flink gerepeteerd voor het militaire defilé. Foto: FOD Defensie

Coronahelden

Ook het artistieke luik werd herzien met aangepaste muziek en een bijzondere boodschap van de artiesten in de lijn met de omstandigheden. Het burgerlijk defilé zal wel zoals gepland hulde brengen aan de coronahelden: eerst “het onderwijs en de jeugd”, daarna achtereenvolgens “de vaccins”, “de zorgverlening en de gezondheid”, en tot slot “de logistiek”.

“De covid-helden zullen worden geëerd in het eigenlijke defilé, maar ook via videogetuigenissen en bij de artistieke optredens op buitengewone locaties over het ganse land”, klinkt het. Zo zal de plechtigheid afgewisseld worden “met muzikale en poëtische optredens vanop symbolische en adembenemende locaties in Brussel en in de provincies Namen, Limburg, Henegouwen en Vlaams-Brabant”. Op de – volledig Belgische – affiche staan onder andere Esohe Weyden en Félix Radu, Loïc Nottet, Joost Zweegers (Novastar) en Portland, Iliona, Bazart, Zwangere Guy en Roméo Elvis.

Foto: FOD Defensie

Geen vuurwerk, wel mosselen met friet in het zonnetje

De nationale feestdag kan doorgaan in aangename weersomstandigheden: het wordt woensdag zonnig en vrij warm, met maxima van 21 tot 26 graden en slechts enkele stapelwolken in de namiddag. Een lokaal buitje is niet uitgesloten in het uiterste westen van het land.

Voor de bourgondische Belg die van die mooie dag wil genieten, is er vanaf 16 uur ‘Resto National’: op het Vossenplein in de Marollen kan je mosselen met friet eten, begeleid door fanfaremuziek, majorettes en accordeons. Er is ook de hele dag (vanaf 10 uur) gratis animatie “van aan het Justitiepaleis tot voor het parlement”. Het grote vuurwerk dat de festiviteiten om 23 uur had moeten afsluiten, werd omwille van de watersnood wel geannuleerd.

Dit jaar geen traditioneel vuurwerk op de nationale feestdag. Foto: rr

Verkeershinder

Ondanks de aanpassingen aan het programma, zal er naar verwachting wel verkeershinder zijn in Brussel. De zone rond de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal, waar vanaf 8.30 uur het Te Deum plaatsvindt, wordt voor het verkeer afgesloten. In de hele zone en in de straten die ernaartoe leiden, geldt tot het einde van de ceremonie een parkeerverbod.

Voor het défilé worden van ’s morgens tot in de late namiddag de wegen tussen de Karel de Grotelaan en het Paleizenplein (Koning, Hertog, Paleizenplein, Wet) afgesloten. Er geldt ook een parkeerverbod. Omdat de ceremonie gesloten is voor het publiek, zijn alleen mensen met een uitnodiging toegelaten.

De Reyerstunnel richting centrum ten slotte wordt afgesloten vanaf 11.30 uur, de Jubelparktunnel en Wettunnel richting centrum vanaf 12 uur en de Troontunnel richting Belliard vanaf 12.30 uur. De politie raadt automobilisten aan om het centrum van Brussel te vermijden op 21 juli en zo veel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken.

Indien nodig worden ook de bussen van De Lijn en de MIVB omgeleid. Er worden ook enkele ingangen van metrostations (Park, Maalbeek, Kunst-Wet en Schuman) gesloten, maar er is wel gewoon metroverkeer.