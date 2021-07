Brandweer bevrijdt man uit keldergat in Koekelberg

Brussel / Koekelberg - De Brusselse brandweer is woensdagochtend moeten uitrukken naar Koekelberg om daar een man te bevrijden die klem zat in een keldergat. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Waarom en hoe de man in het keldergat verzeild geraakt was, is nog onduidelijk.

“Vanochtend, rond 03.20 uur werd aan de noodcentrale gemeld dat een persoon gekneld zat in de riolen in Koekelberg, op de Jetselaan”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Enkel zijn hoofd en één arm waren zichtbaar. We hebben onmiddellijk de nodige hulpmiddelen uitgestuurd en ter plaatse bleek dat de persoon gekneld zat in een keldergat, en niet in de riolen.”

De brandweer verwijderde daarop de straattegels rond het keldergat en trok het metalen frame over het hoofd van de ongelukkige. Vervolgens werden het beton en de bakstenen verwijderd en werd de persoon volledig bevrijd. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

“De omstandigheden van het incident worden onderzocht door de politie van de zone Brussel West”, gaat de woordvoerder verder. “Omdat het om een persoon zonder vaste verblijfplaats gaat, is het mogelijk dat hij op zoek naar een slaapplaats was of deze net verliet.”