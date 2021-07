Oppositieleider opgepakt in Tanzania

In Tanzania zijn woensdagochtend oppositieleider Freeman Mbowe en een tiental andere vooraanstaande leden van zijn partij Chadema opgepakt. Dat meldt de partij, die later op woensdag een bijeenkomst wou houden in de noordwestelijke stad Mwanza.

“Freeman Mbowe is benaderd door een leger politieagenten bij zijn aankomst in het hotel omstreeks 2.30 uur ‘s ochtends en is samen met andere leiders opgepakt”, meldde de grootste Tanzaniaanse oppositiepartij op Twitter. De overige partijbonzen zijn naar het commissariaat van Mwanza gebracht, maar het is voor de partij onduidelijk waar Mbowe zich momenteel bevindt.

“We veroordelen de repressie van de rechten van de Tanzanianen op de meest krachtige manier. Dit zijn signalen dat de dictatuur die zijn gang ging onder president John Magufuli doorgaat”, zo klaagt Chadema aan. Enkele uren voor zijn arrestatie had Mbowe opgeroepen tot een meeting om grondwettelijke hervormingen op te eisen. Hij lanceerde die oproep ondanks de geldende coronamaatregelen in Mwanza.

Magufuli overleed in maart, officieel als gevolg van hartproblemen. Sinds zijn aantreden in 2015 koos hij een autoritaire koers, met herhaaldelijke aanvallen op de oppositie en een beteugeling van fundamentele vrijheden. Magufuli, die de bijnaam “Bulldozer” kreeg, werd opgevolgd door vicepresidente Samia Suluhu Hassan. Die had een breuk met het beleid van haar voorganger beloofd.