Anderlecht heeft stevige vervanger voor Sambi Lokonga beet: Zweeds international komt over van Krasnodar

Anderlecht heeft niet lang gewacht om een vervanger vast te leggen voor de naar Arsenal vertrokken middenvelder Sambi Lokonga. Paars-wit stelde woensdagmiddag Kristoffer Olsson voor. De 26-jaar Zweed komt over van het Russische Krasnodar en tekende een contract voor vier seizoenen.

Hoeveel Anderlecht betaalde voor Kristoffer Olsson is niet bekend, maar het gaat allicht om een stevige investering. Olsson stond alle vier matchen op het voorbije EK in de basis bij Zweden. Afgelopen seizoen speelde hij 26 matchen in de Russische eerste klasse. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en drie assists. Hij stond ook vijf keer in de basis bij de Champions League-matchen van Krasnodarn, dat ingedeeld was in een poule met Chelsea, FC Sevilla en Rennes.

Olsson bracht zijn eerste jaren in het topvoetbal door bij Arsenal FC, de nieuwe club van Sambi Lokonga. Daar kwam hij echter niet aan de bak. Na zijn periode in Engeland kwam de creatieve middenvelder uit voor het Deense Midtjylland en het Zweedse AIK. Hij pakte met beide clubs een landstitel en vertrok in 2019 naar Rusland.

Olsson is een technisch onderlegde middenvelder die past bij de speelstijl van RSC Anderlecht, volgens sportief directeur Peter Verbeke. “Olsson werd gevormd bij Arsenal en dat merk je meteen. Hij wil graag de bal, denkt snel, is creatief en probeert steeds verticaal te spelen. Hij past binnen onze filosofie en kan op verschillende posities op ons middenveld spelen.”

Kristoffer Olsson komt met veel ambitie aan de start. “Ik hou van technisch verzorgd voetbal en goeie passing, maar ik doe er ook alles aan om te winnen. Deze club is een nieuw verhaal aan het schrijven en ik wil daar deel van uitmaken, om uiteindelijk opnieuw titels te winnen met RSC Anderlecht. Ik ken uiteraard ook enkele van mijn Zweedse voorgangers zoals Pär Zetterberg en Christian Wilhelmsson, die het hier fantastisch gedaan hebben. Ik hoop die lijn door te trekken.”