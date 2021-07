Drie jonge vrouwen verdwijnen kort na elkaar, maar voor politie zijn ze geen prioriteit: wie waren de slachtoffers van de ‘slachter van Bergen’?

De gerechtelijke politie van Bergen treurt in het voorjaar van 1996 om de dood van een jonge collega. Koelbloedig vermoord in het wachtlokaal, kogel in het hoofd. Drie verdwijningsdossiers, vrouwen die aan de rand van de maatschappij leven, worden mede door die omstandigheden amper bekeken. Pas een jaar later zal blijken dat ze, samen met nog twee andere vrouwen, vermoord en in stukken gesneden werden door een seriemoordenaar. “Als het doktersvrouwen waren geweest, hadden ze veel meer moeite gedaan om de dader te vinden.”