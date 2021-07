Tien lichtgewonden bij schietpartij in Italiaanse discotheek

In het zuiden van Italië heeft een man in de nacht van dinsdag op woensdag het vuur geopend in een discotheek. Tien aanwezigen raakten lichtgewond, zo berichten de media.

De vermoedelijke dader is gearresteerd. Hij zou zijn vuurwapen hebben gebruikt tijdens een aanvaring tussen twee groepen jongeren in een club aan het strand in de kuststad Taranto. Op dat moment waren zo’n 300 jongeren aanwezig in de discotheek.

De slachtoffers werden geraakt door schoten in de benen, of raakten gewond bij het tumult dat ontstond. Niemand zou in een ernstige toestand verkeren.