Koning Filip en gezin wonen Te Deum bij: coronaproof en met minder publiek

De nationale feestdag begint ook dit jaar met het Te Deum. De koninklijke familie: koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen prinsessen Elisabeth en Eléonore en prinsen Gabriël en Emmanuel woonden de plechtigheid traditiegetrouw bij in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.

In tegenstelling tot vorig jaar was er wel publiek toegelaten buiten de kathedraal, maar er daagde slechts een honderdtal mensen op. Enkelen van hen juichten de koning en koningin toe bij hun aankomst en vertrek en zwaaiden met Belgische vlaggen.

Vorig jaar was er omwille van de coronapandemie geen publiek aan de kathedraal. Twee jaar geleden was dat nog wel het geval, toen ging het om een duizendtal mensen. Het publiek dat woensdag aanwezig was, stond niet zoals gewoonlijk aan de voet van de kathedraal, maar op grotere afstand, voor het parkje aan de Keizerinlaan.