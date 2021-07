Aanschuiven met tranen in de ogen om afscheid te nemen van Peter R. de Vries: “Dit is het laatste wat ik kan doen”

Met een grote foto van Peter R. de Vries aan de gevel van Koninklijk Theater Carré op de achtergrond groeit de rij met mensen die een laatste groet aan de misdaadverslaggever en tv-icoon willen brengen in Amsterdam. “Dit is het laatste wat ik kan doen”, klinkt het bij een geëmotioneerde aanwezige.

Maureen vertrok al om vijf uur ’s ochtends in Almelo, en ze is niet de enige die al uren op is voor een laatste eerbetoon aan Peter R. de Vries. De eersten in de rij zijn vader Ron (66) en zoon Jordan ...