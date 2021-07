Club Brugge verkoopt 20-jarige Kossounou voor een recordbedrag aan Leverkusen

Club Brugge staat op het punt om een enorme uitgaande transfer te realiseren. De Belgische landskampioen verkoopt Odilon Kossounou aan het Duitse Bayer Leverkusen voor net geen 30 miljoen euro, een recordbedrag voor Club Brugge. Alleen medische testen zijn nog nodig om de transfer rond te krijgen, Kossounou heeft al afscheid genomen van de Brugse kleedkamer. De transfer zal vanmiddag officieel gemaakt worden. Aan inkomende zijde is er interesse voor verdediger Stanley Nsoki van Nice, maar die transfer is nog niet voor vandaag.

Kossounou kwam in de zomer van 2019 over van de Zweedse club Hammarby. Club Brugge betaalde zo’n 3 miljoen euro zonder bonussen voor de toen 18-jarige ruwe diamant. Die was op dat moment derde keuze bij de Zweedse club en in Zweden reageerde men toen stomverbaasd op het bedrag dat Club Brugge toen neertelde. De Belgische landskampioen krijgt twee jaar later gelijk, het Duitse Leverkusen is bereid om met bijna het tienvoud over de brug te komen. Op de gespecialiseerde website transfermarkt.de is Kossounou 13 miljoen euro waard.

Nooit eerder werd er voor een verdediger uit de Belgische competitie meer geld op tafel gelegd. Club ziet de kassa dus stevig rinkelen en verbreekt ook zijn eigen transferrecord, dat met de verkoop van Wesley Moraes in juli 2019 aan Aston Villa op 25 miljoen euro stond. Het bedrag ligt ook in lijn met de 30 miljoen euro die Lille en Rennes vorige zomer betaalden, voor de transfers van respectievelijk Jonathan David (AA Gent) en Jérémy Doku (Anderlecht).

In het Jan Breydelstadion was coach Philippe Clement al snel overtuigd van Kossounou’s kwaliteiten. De viervoudige Ivoriaanse international dwong al snel een basisplaats af centraal in de verdediging, af en toe werd hij ook als verdedigende middenvelder uitgespeeld. Het leverde hem begin dit jaar nog een contractverlenging tot medio 2024 op.

Mede dankzij sterke Champions League-campagnes kwam hij op de radar van Leverkusen, dat enkele jaren geleden al Leon Bailey kwam wegplukken bij Racing Genk. Vorig seizoen eindigden ze op de zesde plaats in de Bundesliga, waardoor ze dit seizoen in de Europa League uitkomen.

Club Brugge werkt ondertussen naarstig aan versterking op verdedigend vlak. Zo is er interesse in Stanley Nsoki. De Frans-Congolese linkervleugelverdediger speelt momenteel bij Nice, dat hem in 2019 voor 12,5 miljoen euro wegkocht bij PSG.

Duurste uitgaande transfer van Club Brugge

1. Wesley -> Aston Villa: 25 miljoen euro

2. Krépin Diatta -> AS Monaco: 16,7 miljoen euro

3. Arnaut Danjuma -> Bournemouth: 16,5 miljoen euro

4. José Izquierdo -> Brighton: 14,5 miljoen euro

5. Marvelous Nakamba -> Aston Villa: 12 miljoen euro

6. Carlos Bacca -> FC Sevilla: 10 miljoen euro

7. Anthony Limbombe -> FC Nantes: 8,25 miljoen euro

8. Obbi Oulare -> Watford: 7,5 miljoen euro

9. Maxime Lestienne -> Al-Arabi SC: 7,3 miljoen euro

10. Matthew Ryan -> FC Valencia: 7 miljoen euro

