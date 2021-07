Rode Kruis start met voedselbedelingen in rampgebied: “Zullen komende maanden tienduizend gezinnen op die manier moeten helpen”

Het Rode Kruis is dinsdag gestart met voedselbedelingen in het gebied dat de afgelopen week zwaar getroffen werd door watersnood. “We zullen de komende weken én zelfs maanden tienduizend gezinnen op die manier moeten helpen”, zegt woordvoerder Jan Poté.

Het Rode Kruis begon dinsdag met een test in Trooz, tussen Luik en Pepinster. “Daar hebben we 700 warme maaltijden bezorgd: 350 ’s middags en 350 ’s avonds”, aldus Poté. “Vandaag schalen we op naar in totaal 1.000 warme maaltijden. Het is een begin.”

LEES OOK. Geen drinkbaar water, geen gas, en geen elektriciteit: “9.000 mensen moeten op zoek naar ander onderkomen”

Het Rode Kruis werkt daarvoor momenteel nog samen met een cateringbedrijf, maar verwacht dat het in de nabije toekomst “fors zal moeten opschalen, want we zullen de komende weken én zelfs maanden tienduizend gezinnen in het rampgebied op die manier moeten helpen. Nu rijden we ook nog rond met bestelwagens, dat worden vanaf donderdag trucks. De maaltijden én de bedeling ervan worden betaald met de middelen die we krijgen via het fonds 2525, waar intussen al meer dan 3,9 miljoen aan geschonken is.”

Geen gas en elektriciteit

“Waarom dit nodig is? Mensen kunnen dan wel terug naar huis – als ze het geluk hebben dat dat nog bewoonbaar is – maar vaak is er daar nog geen elektriciteit of gas. Elektriciteit zou naar wat we horen redelijk snel opgelost kunnen worden, maar gas is blijkbaar een ander verhaal. Het zou weken en in de slechtste gevallen maanden kunnen duren voor alle huizen weer aangesloten zijn. Die mensen kunnen dus niet koken. Dat zijn noden die zich zeer duidelijk stellen.”

Dat blijkt: eerder zei ook Alain Barbier, korpschef van politiezone Vesder (Verviers/Dison/Pepinster) al dat inwoners het mogelijk maanden zonder drinkbaar water uit de kraan, en zonder verwarming of elektriciteit zouden moeten stellen, als gevolg van de schade aan de waterleidingen en gas- en elektriciteitsdistributienetwerken.

Foto: AP

Geen drinkbaar water

In de getroffen zone zitten volgens de Waalse watermaatschappij SWDE momenteel nog 1.650 gezinnen zonder drinkbaar water. Al verbetert de situatie wel: maandag ging het nog om 3.400 gezinnen. In Rivière (een deelgemeente van Profondeville) is er weer drinkwater, net als in Lustin. En ook in Floriffoux, deelgemeente van Floreffe in de provincie Namen, drupt er weer drinkbaar water uit de kraan.

Maar er zijn ook gemeenten waar er nog steeds geen drinkbaar water geleverd wordt, vooral in de provincie Namen (met name Houyet, Dave, en Ham-sur-Sambre). In twee gemeenten is er niet continu water: in Bois de Villers (Profondeville) en Dison. Een lek – dat gerepareerd wordt – verstoort daar de watertoevoer aan vijftig gezinnen. Maar met name in het bijzonder zwaar getroffen Pepinster houden de problemen aan: daar zitten 150 gezinnen volledig zonder water, voor hen is er weinig vooruitzicht op een snelle oplossing.

Geen gas en elektriciteit

Ongeveer 10.000 huishoudens ondervinden dan weer problemen met gas en elektriciteit, door schade aan het distributienetwerk. “Het is de eerste keer dat de twee netwerken tegelijkertijd op deze manier getroffen zijn. Het is een catastrofe, we hebben zoiets nog nooit meegemaakt”, zegt directeur-generaal Gil Simon van RESA, de belangrijkste beheerder van de distributienetten in de provincie Luik.

“Op het hoogtepunt van de crisis telden we bijna 400 getroffen elektriciteitscabines voor 26.500 huishoudens. Wat gas betreft, werd in het eerste verslag gewag gemaakt van 3.600 huishoudens, die waren getroffen voordat de veiligheidsmaatregelen werden genomen, wat het totale aantal woningen op 6.500 woningen bracht. Dit zijn apocalyptische toestanden”, aldus Simon.