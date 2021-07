“We hebben hulp nodig zoals in derdewereldlanden”: burgemeesters in rampgebied vragen inzet van leger

De zware overstromingen in ons land hebben de afgelopen dagen een grote golf van solidariteit op gang gebracht, maar in het rampgebied wordt men nu ook geconfronteerd met de keerzijde van de medaille: onverlaten maken misbruik van de situatie om er te stelen of te plunderen. De federale politie zet alvast elke nacht 80 agenten in om plunderingen tegen te gaan, maar de burgemeesters van Verviers en Esneux vragen om ook het leger in te zetten.

Volgens burgemeester Laura Iker van Esneux (net ten zuiden van Luik) werden in haar gemeente al verschillende diefstallen gemeld, en werd ook het kantoor van de toeristische dienst al geplunderd. “Vooral ’s nachts is er een probleem: sommigen profiteren van het gebrek aan elektriciteit en dus verlichting om te plunderen”, zegt Iker. In het nabijgelegen Chaudfontaine waren er eveneens pogingen tot diefstal, en kon de politie verschillende mensen betrappen.

Afgelopen nacht ontving het informatie- en communicatiecentrum van de federale politie in Luik zes oproepen met een melding van verdacht gedrag in Esneux. Nog eens zes oproepen kwamen uit de stad Luik, uit de regio rond het Land van Herve kwam één oproep. In de loop van de voorbije nachten werden vijf mensen aangehouden voor diefstal, drie anderen omdat ze aan het verkennen waren, zegt de politie.

Esneux Foto: Marc Gysens

80 agenten om plunderingen tegen te gaan

De federale politie stelt in de provincie Luik elke nacht alvast gemiddeld 80 politieagenten ter beschikking, om plunderingen tegen te gaan. “Gezien de zeer moeilijke omstandigheden waarin de bewoners van de getroffen gebieden leven, is het gevoel van onveiligheid voelbaar”, klinkt het. “De federale politie wenst de bevolking gerust te stellen door zichtbaar aanwezig te zijn op het terrein.”

De politie benadrukt ook dat de inwoners “op elk moment terechtkunnen bij het nummer 101 om verdacht gedrag te melden”, en het Luikse parket herinnert eraan dat er “een nultolerantie geldt voor wie zich schuldig maakt aan dergelijke misdrijven in de rampgebieden”.

Leger

Maar voor burgemeester Iker is er meer nodig om de straten te beveiligen, zij vraagt dan ook om het leger in te zetten. “We hebben aan de gouverneur gevraagd of het leger zou kunnen komen helpen, omdat de politie al op maximumcapaciteit draait en dus geen extra mensen kan inzetten”, klinkt het. In afwachting van een antwoord schakelt ze een privéfirma in.

Ook in andere Luikse gemeenten worden bijkomende maatregelen genomen. In Trooz wordt bijvoorbeeld ook een privéfirma ingeschakeld om ’s nachts te patrouilleren. In die gemeente geldt ook een avondklok (van 23 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends), maar daar is Iker geen voorstander van. “De politie heeft toch geen capaciteit om die te handhaven”, klinkt het.

Burgemeester Muriel Targnion van Verviers tijdens het nationale herdenkingsmoment dinsdag. Foto: BELGA

“Zonder sanitair, met rondlopende ratten en olielekken”

Bovendien moeten veel mensen die geen onderdak vonden bij vrienden of familie in onhygiënische omstandigheden leven. “Voor duizenden mensen komt huisvesting nu neer op leven op een doorweekte vloer. Ze leven in het midden van de chaos, ze eten samen op straat”, vertelt burgemeester Muriel Targnion van Verviers. “De situatie wordt ronduit ongezond: mensen leven opeengepakt in woningen zonder sanitair, met rondlopende ratten en olielekken. Normaal zouden we die huizen moeten verzegelen, maar er is geen andere oplossing voor die mensen. En dit is nog maar het begin. Op veel plaatsen zal er maandenlang geen gas zijn.” Bovendien dreigen ook 50 huizen in de gemeente in te storten.

Volgens Targnion wordt haar gemeente dan ook overweldigd door de catastrofale situatie en de omvang van de ramp, ook zij vraagt om desnoods het leger in zetten. “We zijn lang niet de enigen in deze situatie, ik heb de Waalse regering gevraagd om oplossingen te vinden. Desnoods vragen we om internationale hulp, of het leger, of Artsen zonder Grenzen. We hebben hulp nodig zoals in derdewereldlanden. Anders worden mensen ziek, het gezondheidsrisico is enorm.”