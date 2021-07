Bart De Wever brengt hulde aan helpende handen tijdens coronacrisis: “We zijn er bijna”

Antwerpen - Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft aan het Monument voor de Gesneuvelden in het Stadspark hulde gebracht aan alle helpende handen die tijdens de coronacrisis het verschil hebben gemaakt. Ook stond hij stil bij de waterellende. “Nooit eerder zullen wij op een nationale feestdag zoveel tranen van radeloosheid en wanhoop hebben gezien.”

Deze nationale feestdag is er een in mineur. “Net wanneer we dachten dat de strak volgehouden inspanningen om het coronavirus te temmen zouden worden beloond, werden we opnieuw met onze collectieve kwetsbaarheid geconfronteerd. Boven de provincies Luxemburg, Limburg, Luik en Namen barstte een nooit eerder geziene waterbom. In plaats van de aanloop naar een feest was het gisteren een dag van ingetogen rouw”, zei de Antwerpse burgemeester in zijn toespraak.

Maar net zoals tijdens de pandemie zorgde de watersnood ook voor een indrukwekkende golf van solidariteit. “Opnieuw bewijzen we dat empathie, solidariteit en nabijheid geen voorbije begrippen zijn. We zullen opnieuw bewijzen dat we een veerkrachige samenleving zijn die het hoofd biedt aan alles dat tegen zit.”

Dag van hoop en bezinning

Bart De Wever wil van deze 21ste juli een dag van hoop maken, een nieuw vertrekpunt. Maar ook een dag van bezinning. “Het coronabeest heeft ons wakker geschud uit onze geruststellende, vanzelfsprekende relatie tot de maatschappelijke en economische realiteit”, zei hij. “Het heeft ons geconfronteerd met onze breekbare kwetsbaarheid. Toch hebben we er met zijn allen alles aan gedaan om de schade te beperken.”

Hij bracht hulde aan de vuilnisophaler, de brandweerman, de politieman, de verpleegster, de schoonmaker, de slager, de bakker, etc. Kortom: alle beroepen die het verschil hebben gemaakt. “Bedankt om in weerwil van het coronaspook er dag in dag uit het beste van te maken, ook al leek er geen einde aan te komen.”

Niet te snel

Nu we dankzij het succes van de vaccinatiecampagne de weg naar de uitgang hebben gevonden, zou het volgens De Wever hoogst onverstandig zijn om alle teugels tegelijk los te laten. “Laat ons dankbaar zijn voor wat er vandaag wél al opnieuw kan in plaats van alles stuk te slaan, besmettingen aan te wakkeren en varianten ruim de baan te geven om ons terug in de miserie te katapulteren. Het ergste dat ons nu kan overkomen is een jojo-beleid dat de verwarring en de moeheid alleen maar groter maakt, dat de bewegingsvrijheid opnieuw zou beperken en de economische heropleving zou bemoeilijken. Om onszelf en anderen te beschermen dient de vaccinatiegraad nog verder te klimmen tot we de top hebben bereikt. We zijn er bijna.”

Tijdens de plechtigheid werden ook de offers herdacht van alle strijders tijdens Wereldoorlog I en II en werden er kransen gelegd aan het monument.