Spelers Boca Juniors misdragen zich na uitschakeling en worden gearresteerd

De spelers van het Argentijnse Boca Juniors zijn dinsdagavond op het politiebureau beland. Ze misdroegen zich in het stadion in Belo Horizonte na hun uitschakeling in de achtste finale van de Copa Libertadores door de Braziliaanse club Atlético Mineiro.

Boca Juniors werd na penalty’s uit de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League gekegeld, nadat zowel de heen- als de terugmatch op 0-0 eindigde. De spelers van de Argentijnse club waren gefrustreerd dat een doelpunt in de tweede helft werd afgekeurd. Ze koelden na de wedstrijd hun woede op het meubilair in de spelerstunnel. Uiteindelijk moest de militaire politie met traangas ingrijpen.

Volgens de politie werden minstens acht leden van de delegatie van Boca Juniors, onder wie spelers, trainers en bestuursleden, geïdentificeerd op basis van de beelden van de bewakingscamera’s. Ze worden beschuldigd van verwondingen, agressie en vernieling van publiek eigendom. De personen in kwestie mochten zich gaan verantwoorden in het politiebureau in Belo Horizonte, maar uiteindelijk besliste de hele Argentijnse delegatie zich daarheen te begeven.