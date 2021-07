Prinses Delphine viert voor de eerste keer de nationale feestdag mee

Prinses Delphine is voor de eerste keer, sinds ze erkend werd als de dochter van Koning Albert II, aanwezig op het defilé voor de Nationale Feestdag. Samen met haar echtgenoot Jim O’Hare zit ze naast prins Laurent, prinses Astrid en prins Lorenz.

De outfit die Delphine draagt tijdens het defilé is niet willekeurig gekozen: ze draagt een jurk en hoed van Erratum Fashion uit Molenbeek, dat Afrikaans geïnspireerde mode maakt. Achter dat label zit ontwerpster Siré Kaba (39). De naam van haar label betekent “De fouten uit het verleden te herstellen.” De ontwerpster zegt zo postkoloniale stereotypen over Afrika te willen bestrijden. Delphine die kiest voor een label met zo’n filosofie op de hoogdag van de Belgische monarchie is natuurlijk een statement.

Daarnaast kan Erratum Fashion ook voor een knipoog naar de fouten van koning Albert staan. Delphine werd pas na een rechtszaak eind vorig jaar erkend als officieel lid van de Koninklijke familie. Ze werd daarom ook dit jaar pas voor de eerste keer uitgenodigd.

LEES OOK. Delphine wil “fouten uit het verleden” rechtzetten op nationale feestdag met verborgen boodschap aan koning Albert