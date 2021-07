Vadis Odijdja vol vertrouwen voor Europese ouverture: “Aanwezigheid fans is super belangrijk!”

Gent - Donderdagavond openen de Buffalo’s hun Europese campagne met een thuiswedstrijd tegen het Noorse Valerenga. AA Gent-aanvoerder Vadis Odjidja kijkt alvast reikhalzend uit naar die eerste officiële partij maar is ook op zijn hoede: “Dit zijn misschien minder bekende namen maar Europese wedstrijden zijn altijd moeilijke duels.”

“Ik voel me prima dankzij onze goede voorbereiding”, aldus Odjidja die niet bepaald op een onvergetelijk seizoen kan terugkijken. “Vorig seizoen was dat niet gelukt door onder meer een blessure op het einde van de oefencampagne en dat is toch altijd vervelend. Nu is voor mij persoonlijk wel alles goed verlopen. En ik hoop klaar te zijn voor dit seizoen.”

Toch oogt de affiche voor de Buffalo’s minder flitsend dan ze de voorbije jaren soms gewoon waren. Het Noorse Valerenga doet de Gentse voetbalharten niet bepaald sneller slaan: “Dit zijn misschien wat minder bekende namen maar dat maakt niet uit voor mij”, reageert Odjidja heel sereen. “Europese wedstrijden zijn altijd moeilijke duels. Er wordt ook meer van je verwacht met zulke zogenaamd mindere tegenstanders en dan heb je als team toch ook meer te verliezen.”

“We willen thuis alvast zo’n goed mogelijk resultaat boeken. Maar vergis je niet: ik herinner me nog levendig hoe we twee jaar geleden in Cyprus moesten spelen en iedereen zei vooraf dat we ons aan een makkelijke match konden verwachten maar het werd uiteindelijk toch nog een moeilijke partij voor ons.”

“Aanmoedigingen van fans geven je een boost”

Een leuke opsteker voor Odjidja en co is alvast de terugkeer van de blauw-witte fans. Weliswaar nog in beperkte aantallen – voorlopig worden er maximaal 6.500 supporters toegelaten in de Ghelamco Arena – maar voor de Gentse spelersgroep zonder meer een meerwaarde: “Het is super belangrijk voor ons dat er opnieuw publiek aanwezig zal zijn. Zeker in kleinere wedstrijden was het vorig seizoen soms moeilijk voor ons om er vol voor te gaan. Maar als je je eigen fans in het stadion hebt, kunnen zij zich ook laten horen. En hun aanmoedigingen geven je ook een boost.”

Volgens Hein Vanhaezebrouck verliep de Gentse voorbereiding alvast naar wens. En ook Odijdja kijkt met een goed gevoel terug op de oefencampagne van de Buffalo’s: “Ik sta natuurlijk zelf ook op het veld en dan is het soms minder makkelijk om in te schatten hoe ver we staan als team (lacht). We hebben goede wedstrijden gespeeld, vaak tegen moeilijke tegenstanders. Soms troffen we offensieve ploegen, dan weer meer defensief ingestelde teams. Ik denk evenwel dat we er klaar voor zijn. En we hebben er ook heel wat nieuwe spelers bij. Er is zeker heel veel kwaliteit. Maar ook fysisch hebben we heel hard gewerkt en ik heb er dan ook vertrouwen in.”

“Ik vind niet dat we iets recht te zetten hebben”



Het voorbije seizoen zindert in de hoofden van heel wat Gentse fans nog steeds na. Maar Vadis Odjidja wil zeker niet te veel meer terugkomen op die moeizame voetbaljaargang: “Ik ben nu drie jaar terug bij Gent en ik voel me nog altijd even blij om hier te zijn. Maar dit seizoen is niet belangrijker dan andere. Ik vind ook niet dat we iets recht te zetten hebben. Vorig seizoen hebben we gestreden voor wat we waard waren. Het was een moeilijk seizoen en er is ook heel veel gebeurd. Maar vanaf morgen begint een nieuw seizoen en zullen we gewoon opnieuw ons best doen.”