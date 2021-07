Sans-papiers schorten hongerstaking in Brussel voorlopig op: “Oplossing in de maak”

Na 60 dagen hebben de sans-papiers in Brussel voorlopig hun hongerstaking opgeschort. Vanaf donderdag zouden zij zich naar de neutrale zone begeven. “Er is een oplossing in de maak”, zegt woordvoerder Ahmed.

Sinds 23 mei houden meer dan 400 mensen zonder papieren een hongerstaking als laatste strohalm op een collectieve regularisatie. Afgelopen vrijdag gingen er ook enkelen van hen in dorststaking.

De sans-papiers zouden nu besloten hebben om hun dorststaking te beëindigden en hun hongerstaking voorlopig op te schorten. “Gisteren en vandaag zijn er bijeenkomsten geweest met de regering en met mensen die ons steunen”, hebben de woordvoerders van de actievoerders aangekondigd in een video die op Twitter werd gepubliceerd. “We zijn tot akkoorden gekomen, die weliswaar nog niet gevalideerd zijn. We hopen dat dat wel gebeurt. Om verdere stress en angst in de kerk te vermijden, hebben we besloten de dorststaking te beëindigen en de hongerstaking voorlopig op te schorten.”

Hoe moet het dan nu verder met de actievoerders? Krijgen al die mensen nu een tijdelijke verblijfsvergunning om medische redenen omdat ze er na de staking zo erg aan toe zijn? “Wij hebben altijd al gezegd, ook maandag nog, dat dat mogelijk is. Maar dat is enkel een tijdelijke vergunning. Uiteindelijk zal er individueel bekeken worden of mensen kunnen worden geregulariseerd of niet”, klinkt het op het kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Madhi (CD&V).

Uit de rapportering van de medische dienst van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) blijkt dat er ongeveer 200 mensen naar het ziekenhuis moeten worden overgebracht. Enkelen onder hen zullen zelfs op intensieve zorg terechtkomen. Het zijn nu de artsen van de Dienst Vreemdelingenzaken die de mensen zullen onderzoeken en moeten uitmaken in welke medische toestand zij zich bevinden. Zij beslissen ook of ze dan een tijdelijke vergunning om medische redenen krijgen of niet. De staatssecretaris komt daar naar verluidt niet in tussen.

Dat het maar om een 200-tal van de 450 actievoerders gaat, heeft te maken met feit dat niet iedereen blijkbaar zwaar in hongerstaking is gegaan. Die 200 is wel het totaal van de twee sites.

Bedoeling is dus dat iedereen na de nodige zorgen te hebben gekregen individueel een dossier zal indienen.

De hongerstaking aan de Begijnhofkerk zou afgelopen zijn, maar de actievoerders aan de VUB/ULB zouden nog geen definitieve beslissing genomen hebben.

“Opgelucht”

Madhi reageert op Twitter: “Opgelucht. Dit was voor mij geen strijd tegen mensen, maar wel voor een correct beleid. Hopelijk houdt niemand hier blijvende letsels aan over.” In een persbericht schrijft hij: “Ik ben erg aangegrepen hoe de laatste weken deze situatie escaleerde. Het is goed dat we met het middenveld de mensen hebben kunnen overtuigen dat een collectieve regularisatie geen oplossing vormt, maar de bestaande procedures correct en humaan zijn, en dat ook zullen blijven. Daarom gaan we verder met het informeren van personen in de neutrale zone over de bestaande verblijfsprocedures.”

Ook premier Alexander De Croo is tevreden dat de hongerstaking beëindigd werd. “De beëindiging van de hongerstaking is de enige juiste beslissing. De neutrale zone is nu bijna een week geopend door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi en staat ter beschikking voor het verkrijgen van objectieve informatie over de procedures in ons land. Er kunnen vragen worden gesteld over algemene situaties en individuele aspecten, waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken zoveel als mogelijk transparantie biedt over de aanpak”, klinkt het in een reactie. “Er is in ons land maar één weg en dat is de weg van de wettelijkheid. Alleen zo vermijden we willekeur. Een overheid kan nooit ingaan op chantage. Dat zou oneerlijk zijn tegenover al die mensen die wel correct de regels volgen.”

De premier hoopt dat blijvende letsels vermeden kunnen worden, “maar indien er toch lichamelijke schade zou overblijven, draagt iedereen die de voorbije weken de hongerstakers heeft aangemoedigd, valse hoop heeft gegeven of niet-objectieve informatie verstrekt, hiervoor een verpletterende verantwoordelijkheid.”

LEES OOK. Taferelen bij hongerstakers steeds schrijnender, bezoek bemiddelaar geeft weinig hoop: “Ik denk dat hij het niet zo goed begrijpt”