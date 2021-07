Een opmerkelijk moment wanneer de koninklijke familie terugkeert naar het koninklijk paleis. Na het defilé wacht prinses Astrid haar “nieuwe” halfzus Delphine op. Al babbelend wandelen de zussen naar het paleis.

Dat prinses Astrid zich zo uitdrukkelijk naar Delphine richt, is veelzeggend, aldus Wim Dehandschutter: “Astrid was altijd de lieveling van papa en dus jarenlang per definitie tegen Delphine.” Het is een duidelijk teken van aanvaarding, volgens onze royaltywatcher.