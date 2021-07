Breivik wenkt jongeren, wijst op zijn uniform en roept dat hij hen wil inlichten. Zodra ze een kring rond hem vormen, haalt hij zijn wapens boven

In de ochtend van 22 juli 2011 heeft Anders Breivik drie doelen. Met een autobom het kantoorgebouw van premier Stoltenberg doen instorten, op Utøya 600 jongeren vermoorden, en ex-premier Gro Harlem Brundtland onthoofden. “Duizenden stemmen in mijn hoofd schreeuwden: Doe het niet”, verklaarde hij later in de rechtbank. Maar dan pakte hij toch zijn pistool.