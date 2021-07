Gijzeling in Zweedse gevangenis

Twee gedetineerden in een gevangenis in Hällby, zowat 100 kilometer ten westen van de Zweedse hoofdstad Stockholm, houden twee cipiers gegijzeld. Dat berichtten lokale media woensdag.

De gedetineerden zijn volgens lokale media veroordeeld voor moord en zouden gewapend zijn met scheermesjes. Ze barricadeerden zich in een cipiersruimte, waar ze twee bewakers - een man en een vrouw - gevangen houden. Ze eisen een helikopter.

Daarnaast meldden verscheidene media dat de gijzelnemers ook pizza hebben gevraagd voor alle twintig gedetineerden van hun afdeling. Kort daarna was op foto’s te zien hoe agenten pizzadozen in een auto aan het laden waren. Persbureau TT kreeg bij de betrokken pizzeria ook bevestigd dat ze twintig dozen hadden meegenomen.

Aanvankelijk meldde de politie alleen dat er een grote operatie gaande was in de gevangenis van Hällby. Ondertussen bevestigde ze dat twee gedetineerden zich in een kamer hebben gebarricadeerd waar zich ook twee cipiers bevonden. Er is een onderzoek ingesteld naar ontvoering.

Foto: AFP

Foto: AP