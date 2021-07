Officiële dodentol loopt op tot 32, nog steeds 18 personen vermist of onbereikbaar

32 doden en 18 vermisten of onbereikbare personen. Dat is de huidige balans na de verwoestende overstromingen van afgelopen week.

Momenteel is de balans van het aantal overleden personen opgelopen tot 32 personen. Dat is er één meer dan dinsdag. Al de slachtoffers werden geïdentificeerd door de federale politie.

Na de watersnood zijn er momenteel nog 18 personen vermist of onbereikbaar. Dat is een forse daling in vergelijking met dinsdagavond. Toen stond de teller nog op 53.

De politiediensten zitten hun werkzaamheden op het terrein verder.