Haar ene grootvader is de laatste koning van Griekenland, de andere een schatrijke zakenman: de perfecte mix voor de Paris Hilton van de Europese royalty

Je hebt Paris Hilton, en je hebt prinses Maria Olympia. Twee jetsetfiguren die allebei bekendraakten door … Ja, door wat? Door wie hun familie is. In het geval van Olympia (25): haar ene grootvader is de laatste koning van Griekenland, de andere een schatrijke zakenman. Zelf heeft ze het druk, druk, druk met modeweken afschuimen, feesten met – jawel – Paris Hilton, en op reis gaan met haar luxejacht.