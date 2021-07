Anderlecht eindigt 3de: “De erfenis van Nmecha weegt zwaar”

Volgens de alombekende open brief van twee jaar geleden moet Anderlecht in 2022 opnieuw meedoen voor de titel. Dat vinden wij te hoog gegrepen. De club zette wel stappen – zo houdt Vincent Kompany vast aan zijn filosofie van verzorgd voetbal, terwijl hij efficiënter wordt –, maar met het beperkte budget meedraaien in de top vier zal al mooi zijn.