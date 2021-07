Vivaldi-partijen opgelucht door opschorting hongerstaking

De meerderheidspartijen reageren woensdag opgelucht op het nieuws dat de sans-papiers in Brussel hun honger- en dorststaking hebben opgeschort.

“Opgelucht. Met deze doorbraak, die ons een stap dichter brengt bij een menselijke oplossing, is de impasse doorbroken en een tragedie vermeden” schreef Groen-voorzitster Meyrem Almaci op Twitter.

Ook haar Franstalige collega Jean-Marc Nollet (Ecolo) drukt zijn opluchting uit. “Bedankt aan iedereen die er aan beide kanten, publiek of vanop de achtergrond, mee voor heeft gezorgd dat de situatie rond de hongerstakers opgehelderd kon worden.

“Gelukkig dat de sans-papiers de onderbreking van hun hongerstaking aankondigen en een dialoog starten met de autoriteiten”, aldus PS-voorzitter Paul Magnette. “Bedankt aan Pierre-Yves Dermagne (de PS-vicepremier, red.) om dit punt met klem te verdedigen bij de regering en aan Philippe Close (de burgemeester van Brussel) voor de beslissende steun van de stad Brussel.”

Voorzitter van Open VLD Egbert Lachaert spreekt van “goed nieuws”. “Tevreden dat men eindelijk de neutrale zone kan laten werken en individueel de dossiers correct kan behandelen, zonder groepsdruk en zonder met mensenlevens te spelen. Bedankt voor correcte aanpak Sammy Mahdi en Alexander De Croo.”

“De stopzetting van de hongerstaking is voor iedereen een opluchting”, tweet ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. “Blij dat de oplossingen die Sammy Mahdi al dagen voorstelde eindelijk zijn aanvaard. Menselijkheid is niet valse hoop geven maar wel duidelijk en respectvol voor iedereen zijn.” In een antwoord op DéFI-voorzitter François De Smet zegt Bouchez nog dat de opschorting van de hongerstaking niet het gevolg is van nieuwe criteria rond de regularisering.

Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens is tevreden. “Gelukkig zonder dat er slachtoffers vielen. Dankzij neutrale zone, speciaal gezant en dialoog met organisaties ter plaatse werd grootste drama vermeden”, schreef hij op Twitter.

Voor Vooruit reageerde Kamerlid Ben Segers op het nieuws. “Oef zeg. Oef oef oef. Proficiat aan al diegenen die achter schermen hard gewerkt hebben aan einde v deze crisis. Zodra regering met 1 stem sprak bleek veel mogelijk. Vanaf morgen gaan hongerstakers naar neutrale locatie. Laat ons daar nu succes van maken.”

De hongerstaking had voor spanningen gezorgd binnen de Vivaldi-coalitie. Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) had premier Alexander De Croo maandag laten weten dat de regeringsleden van de PS uit de regering zouden stappen van zodra er een dode zou vallen. Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet had hetzelfde gesuggereerd.