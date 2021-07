Natuurbranden blijven hevig woeden in Rusland

Verscheidene delen van Rusland worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Woensdag kondigde de deelrepubliek Karelië, aan de grens met Finland, nog de noodtoestand af. Daarmee is in heel Rusland nu al in tien regio’s de noodtoestand van kracht.

De zwaarst getroffen regio is de Siberische republiek Jakoetië, in het Verre Oosten. Alleen daar al staat zowat 745.000 hectare in brand, terwijl het vuur er zich volgens het Russische bureau verantwoordelijk voor bosbrandbestrijding woensdag nog uitbreidt.

In Rusland laten de autoriteiten bijna alle natuurbranden, behalve die in de buurt van bewoonde gebieden, zelf uitbranden omdat het land zo uitgestrekt is en de kosten te hoog oplopen.