Zwangere Guy: “Een staminee heeft maar een paar goeie alcoholiekers nodig om te draaien”

Ochtendstond heeft goud in de muil. Vloeibaar goud, bij Zwangere Guy (33). Zijn vaste terras in Brussel, dat van Les Brasseurs, doet ook dienst als zijn werkstek, dus vloeien de pinten er ’s morgens al aan het tempo van zijn muziek: rap. Een gesprek met ‘Papa ZG’ over zijn stam­café, en de dorst naar het podium die eindelijk gestild kan worden. “Boodschap aan alle rappers: the king is back.”