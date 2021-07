“Mensen leven op de eerste verdieping zonder keuken, toilet, douche én met het eten dat wij brengen”: de problemen in getroffen gebieden beginnen pas

Verviers / Trooz / Pepinster / Esneux -

Meer dan 12.000 mensen die in de provincie Luik dakloos werden. En 10.000 gezinnen waarbij er nog steeds geen elektriciteit of gas is en waarbij dat mogelijk nog “tot de winter kan duren”. Eén week na de ramp, wordt de omvang alleen maar duidelijker. “We hebben hulp nodig zoals in de derdewereldlanden”, zegt de burgemeester van Verviers. “Mensen leven op de eerste verdieping zonder keuken, toilet, douche én met het eten dat wij hen brengen. Ik heb Artsen Zonder Grenzen gebeld, we staan nog maar aan het begin van veel problemen.”