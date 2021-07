Vier vragen aan spoedarts Luc Beaucourt over de aanpak van de zondvloed: “Klimaatopwarming, ja. Maar wie had verwacht dat het water zou zijn?”

De rampendokter. Zo noemden ze hem wel eens. De cycloon in Myanmar, de aardbeving in Haïti, de tsunami op Sumatra… bij geen internationale rampen waar spoedarts Luc Beaucourt niet ging helpen. Vandaag is hij 73 en met pensioen. De reddingswerken na de waterramp in Wallonië volgde hij op de voet.