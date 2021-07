Belgiës 140ste nationale feestdag verliep in mineur in de nasleep van de overstromingen. Desondanks werd het een heuglijke dag voor de koninklijke familie waarbij alle ogen waren gericht op drie vrouwen. Prinses/soldaat Elisabeth marcheerde mee in de militaire parade. Prinses Delphine was voor het eerst uitgenodigd op het defilé. En dan was er nog de vraag: waar was prinses Claire?