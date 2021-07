Fietser zwaargewond na aanval door alligator in Florida

In de Amerikaanse staat Florida is een man zwaargewond geraakt nadat hij met zijn fiets in het water viel en aangevallen werd door een alligator. Dat melden Amerikaanse media dinsdag.

De man fietste maandagochtend op een pad in het Halpatiokee Park in Stuart, zo’n 160 kilometer ten noorden van Miami. Hij verloor de controle over het stuur van zijn fiets en viel zo’n 2 meter lager in het water.

Volgens de lokale politie werd hij in het water aangevallen door een alligator van bijna 3 meter lang. De man kon zich bevrijden en hees zich uit het water. Verderop werd hij geholpen door een passant.

De fietser raakte zwaargewond. Hij kreeg ter plaatse de eerste hulp en werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens deskundigen zijn alligators in deze tijd van het jaar erg agressief. Zware verwondingen aan mensen zijn echter zeldzaam.