Megaschikking van 26 miljard dollar met Amerikaanse farmabedrijven wegens opioïdencrisis

De Amerikaanse farmabedrijven Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen zijn bereid om diep in de buidel te tasten om bijna 4.000 procedures in verband met de opioïdencrisis in de Verenigde Staten te doen verdwijnen. Samen zullen ze tot 26 miljard dollar (ruim 22 miljard euro) betalen, zo blijkt uit de details van een schikking die de procureur-generaal van New York, Letitia James, woensdag heeft bekendgemaakt.

Tegen de vier farmabedrijven lopen duizenden zaken die zijn aangespannen door Amerikaanse staten, counties en steden. Ze beschuldigen de bedrijven ervan met hun pijnstillers te hebben bijgedragen aan de golf van verslavingen en overdosissen in het land. Over een globale schikking onderhandelen de bedrijven al jarenlang met verschillende staten.

Nu is de deal rond, zo maakte James woensdag bekend. In totaal zullen de vier bedrijven tot 26 miljard dollar aan schikkingen betalen. De geneesmiddelenverdelers McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen nemen daarbij tot 21 miljard dollar voor hun rekening, producent J&J tot 5 miljard dollar.

Hoeveel de farmaceuten daadwerkelijk zullen moeten ophoesten, hangt af van hoeveel staten en lokale besturen intekenen op de schikking. New York neemt alvast deel, zei James, andere staten hebben 30 dagen de tijd om mee in te stappen. Lokale besturen in deelnemende staten krijgen 150 dagen de tijd.

“De voorgestelde globale overeenkomst zou, als ze goedgekeurd wordt door een aanzienlijk aantal staten en lokale besturen in het land, de vorderingen afhandelen van bijna 4.000 entiteiten die rechtszaken hebben aangespannen in federale en staatsrechtbanken tegen de vier bedrijven”, luidt het.

Voorts gaan de drie verdelers ermee akkoord om een aantal wijzigingen door te voeren in hun werkwijze om een herhaling van de opioïdencrisis te vermijden.