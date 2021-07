Als je alles kwijt bent: vier families over hun ellende en hun grootste gemis één week na de zondvloed

In het Luikse Trooz en in deelgemeente Prayon kwam op de nationale feestdag vooral de schone kant van de medemens naar boven: het Rode Kruis deelde rijstschotels met kip uit, van heinde en verre doken vrijwilligers op met verse soep, koude pastaschotels en taart. Wie wou, kreeg psychologische bijstand en een helpende hand. Een week na de rampspoed is het echter nog steeds modder dweilen en vaststellen dat de ravage in tuin en huis waanzinnig is. Vier families over hun ellende en hun grootste gemis.