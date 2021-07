Louis van Gaal bereikt akkoord met Nederlandse voetbalbond en wordt opnieuw bondscoach bij Oranje

Louis van Gaal (69) moet Oranje naar de WK 2022-winst in Qatar leiden. De KNVB bereikte zojuist een akkoord met de nieuwe bondscoach, die aan zijn derde termijn begint en zijn definitieve voetbalpensioen – na zeven jaar als tijdelijke pensionado in Portugal – dus tóch nog even uitstelt.

Nu KNVB-directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma kon voldoen aan alle wensen moet het laatste kunstje van Van Gaal, die Danny Blind, Frans Hoek en Henk Fraser als assistenten meeneemt, een gouden kunstje worden. Fraser combineert de rol als assistent met het hoofdtrainerschap van Sparta, waarmee ook al een akkoord is bereikt. De voetbalbond hoopt Fraser onder de vleugels van Van Gaal klaar te stomen tot diens opvolger na het WK van 2022.

Nu KNVB-directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma kon voldoen aan alle wensen moet het laatste kunstje van Van Gaal, die Danny Blind, Frans Hoek en Henk Fraser als assistenten meeneemt, een gouden kunstje worden. Fraser combineert de rol als assistent met het hoofdtrainerschap van Sparta, waarmee ook al een akkoord is bereikt. De voetbalbond hoopt Fraser onder de vleugels van Van Gaal klaar te stomen tot diens opvolger na het WK van 2022.

Brons in Brazilië

Van Gaal, die omwille van fiscale redenen in Portugal mag blijven wonen, geeft met het akkoord gehoor aan de lokroep van een groot deel van voetbalminnend Nederland én de KNVB. De voetbalbond en fans zien in de bronzen bondscoach van het WK in 2014 degene die – na het teleurstellend verlopen EK – het maximale uit de spelersgroep kan halen. Onder Ronald Koeman reikte grotendeels dezelfde selectie in 2019 tot de finale van de Nations League.

Om op het WK van 2022 te kunnen oogsten, moet Van Gaal direct vol aan de bak. Zijn eerste interland, op 1 september in Noorwegen, is direct een heel belangrijke, omdat onder Frank de Boer het openingsduel in de WK-kwalificatie (uit bij Turkije, 4-2) werd verloren. Een nieuwe nederlaag maakt de weg naar Qatar stukken lastiger. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGAIMAGE

Het is voor de KNVB en alle Oranje-supporters te hopen dat de nieuwe bondscoach geen geschiedenis schrijft door als eerste twee WK-kwalificaties te verpesten. Na EURO2000, waarop Nederland onder Frank Rijkaard de halve finale haalde, strandde Van Gaal met een gouden lichting in een poule met Portugal en Ierland op weg naar het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea.

In 2014 haalde de oud-coach van onder meer Ajax, FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester United en nu dus drie keer Oranje zijn gram. Voor het WK waren de verwachtingen laaggespannen, maar mede door een historische zege op Spanje (5-1) bezorgde hij Nederland aan de hand van Arjen Robben een plaats bij de laatste vier. In de halve finale was Argentinië te sterk, waarna tegen het thuisland Brazilië in de troostfinale alsnog brons werd bemachtigd.