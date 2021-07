Nieuwe premier Haïti belooft orde te herstellen en verkiezingen uit te schrijven

De nieuwe premier van Haïti, Ariel Henry, is dinsdag officieel gestart en heeft beloofd dat hij de orde zal herstellen. Henry heeft voorts aangekondigd dat er verkiezingen komen, een eis van de bevolking en de internationale gemeenschap.

De 71-jarige Henry, een voormalige neurochirurg, is de zevende en laatste premier die door de vermoorde president Jovenel Moïse was aangesteld. Hij werd benoemd twee dagen voor de moord op Moïse, maar had zijn eed nog niet kunnen afleggen.

De ceremonie van de officiële aanstelling van de nieuwe premier werd dinsdag voorafgegaan door een eerbetoon aan Moise. “Ik wil de bevolking de zekerheid geven om de orde en veiligheid te herstellen”, benadrukte Henry. “En ik wil eerlijke, transparante en inclusieve verkiezingen organiseren.”

Voorlopig zonder president

De Haïtiaanse president werd op 7 juni door een Colombiaans commando vermoord in zijn woning in de hoofdstad Port-au-Prince. De Haïtiaanse politie rekende al een twintigtal verdachten in, onder wie achttien Colombianen en drie Haïtianen die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben.

Sinds de dood van de president verkeert Haïti in chaos. Claude Joseph leidde het land als interim-premier, maar kondigde maandag aan dat hij zou aftreden en de fakkel doorgeven aan Henry. Er zou voorlopig verder geregeerd worden zonder president.

Jovenel Moïse wordt vrijdag begraven in Cap-Haïtien.