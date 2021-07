Noorse Valerenga gaat tegen AA Gent uit van eigen kracht: “We schatten de Belgische competitie hoger in”

Coach Dag-Eilev Fagermo van Valerenga Football blikte tijdens de gebruikelijke persconferentie daags voor de wedstrijd tegen AA Gent uiterst positief vooruit. Hij schat de kansen van zijn team 50/50 in. De ploeg gaat uit van zijn eigen kansen en wil zijn vel duur verkopen in de Ghelamco Arena.

“Het is uiteraard een voordeel dat wij al aan de competitie bezig zijn. We zitten in een drive en dat is altijd beter”, zegt Fagermo. “Ik schat de Belgische competitie hoger in dan onze Noorse competitie. Maar nu ook niet zoveel meer hoger. Gent heeft alleen nog maar wat voorbereidingsmatchen gespeeld. Wij spelen deze wedstrijd dus op een voor ons heel goed moment.”

“AA Gent is een fysiek sterke ploeg. Zij spelen heel direct, maar het ontbreekt hen volgens mij wat aan organisatie. Ik denk dan niet enkel aan het verdedigende compartiment. Wij staan sterker als geheel. Ik ga ervan uit dat wij meer balbezit zullen hebben en dat is heel belangrijk wil je kansen creëren. Het is morgen de eerste belangrijke match voor Gent. In vergelijking met vorig seizoen is er niet veel gewijzigd bij onze tegenstander. De spelers zijn nog bijna allemaal dezelfde. Ook de coach is gebleven. Wij hebben hen en hun spelstijl dus wel goed kunnen ontleden. Zij behielden hetzelfde spelsysteem. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte. Zowel uit als thuis.”

Aanvaller Aron Leonard Donnum zou dichtbij een contract staan met Standard. “Hij zil alvast niet in mijn selectie en zal er morgen dus zeker niet bij zijn”, hield Fagermo zich op de vlakte.

Valerenga-kapitein Jonatan Tollas Nation wil de nul houden in Gent

De 31-jarige verdediger Jonatan Tollas Nation, kapitein van Valerenga, hoopt dat zijn team donderdag in de heenwedstrijd van het Conference League-duel met Gent de nul kan houden. “Een clean sheet is ons doel. Het zou ons een boost geven voor de terugwedstrijd”, verklaarde Tollas Nation woensdag.

“Slagen we erin om uit te pakken met een positief resultaat, dan moet het in eigen huis zeker mogelijk zijn om ons te kwalificeren. We zullen dan echt weten hoe goed we zijn en kunnen onze tegenstander nog beter bekampen met de mogelijkheden die we hebben. Gent houdt ervan om heel offensief te spelen en hoog te voetballen. Het is aan ons om die aanvallen op te vangen. We zitten in ons verdedigend compartiment niet in zo’n goede periode. Daarom willen we er alles aan doen om de nul op het bord te houden.”