Noord-Cyprus zet “onaanvaardbare” plannen door om spookstadje Varosha te heropenen

Noord-Cyprus zet door om het spookstadje Varosha te heropenen. Het staat symbool voor het conflict op het eiland. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben die plannen verworpen.

Cyprus, dat deel uitmaakt van de Europese Unie, is sinds 1974 opgedeeld, na een Griekse staatsgreep en een Turkse militaire interventie. Zo ontstond in het noorden de enkel door Turkije erkende Republiek Noord-Cyprus. De stad Famagusta, in het oosten ervan en waarvan de wijk Varosha deel uitmaakt, geldt als symbool van de opsplitsing.

Toen Turkse pantservoertuigen in augustus 1974 door de Grieks-Cypriotische wijk Varosha rolden, verloren ongeveer 40.000 inwoners hun huis. Sindsdien is het gebied een spookstadje en een militair no-go. De wijk staat onder Turkse controle, maar is niet bewoond.

Een heropening van de kuststrook van Varosha werd in oktober bekendgemaakt door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Noord-Cypriotische president Ersin Tatar.

Op een evenement met Erdogan in Istanbul ter herdenking van de opdeling zei Tatar dinsdag dat de heropening deel uitmaakt van een “tweede fase” die ervoor moet zorgen dat 3,5 procent van de stad weer toegankelijk wordt. Erdogan gewaagde van een “nieuw tijdperk” voor Varosha.

Voor de Griekse Cyprioten zou de heropening met zich meebrengen dat zij ofwel zouden terugkeren naar een stad die onder controle van het noorden staat ofwel met de regering onderhandelen over herstellingen.

EU en VS: “Onaanvaardbaar”

Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie Josep Borrell sprak dinsdag zijn “ongerustheid” uit en noemde de plannen “onaanvaardbaar. “De Europese Unie benadrukt eens te meer de noodzaak unilaterale daden te vermijden die ingaan tegen het internationaal recht, alsmede nieuwe provocaties (te vermijden) die de spanningen op het eiland kunnen aanwakkeren en de herneming van de besprekingen voor een globale regeling van de Cypriotische kwestie kunnen compromitteren.”

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft de intenties van Erdogan verworpen. “De Verenigde Staten beschouwen de acties van de Turks-Cyprioten in Varosha, met de steun van Turkije, als provocerend, onaanvaardbaar en onverenigbaar met hun eerdere toezeggingen om constructief deel te nemen aan vredesbesprekingen”, aldus Blinken.