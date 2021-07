Personeelslid Witte Huis test positief op corona, ondanks vaccin

Alle personeelsleden van het Witte Huis in Washington zijn gevaccineerd tegen het coronavirus maar toch duiken er de laatste tijd af en toe positieve gevallen op. Deze week nog testte een personeelslid positief. Dat bevestigde de woordvoerster van het Witte Huis, Jen Psaki, dinsdag.

Een personeelslid, van wie de identiteit niet werd vrijgegeven, testte maandag positief. Hij bevindt zich niet in het Witte Huis en heeft milde symptomen, zegt Psaki. Het zou niet gaan om een hoge functionaris.

De woordvoerster bevestigde dinsdag ook dat het niet het eerste positieve geval was onder de personeelsleden van het Witte Huis. Iedereen is gevaccineerd, maar de laatste tijd doken er meer positieve gevallen op. Ze gaf geen details over het exacte aantal.

De Amerikaanse president Joe Biden wordt ongeveer elke twee weken getest.

In Amerikaanse regio’s met een lagere vaccinatiegraad neemt het aantal besmettingen opnieuw toe nu de deltavariant aan terrein wint. Intussen vordert de vaccinatiecampagne langzaam. Volgens gezondheidsdienst CDC hebben zowat 185 miljoen mensen minstens één coronaprik gekregen, of zowat 56 procent van de bevolking.