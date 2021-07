China laat snelste trein voor magneetzweefspoorweg van productielijn “rollen”

Foto: VIA REUTERS

In China heeft de trein voor de snelste magneetzweefspoorweg ter wereld dinsdag de productielijn verlaten.

De trein van het staatsbedrijf CRRC verliet de productielijk in de oosteljke stad Qingdao, zo meldde het staatspersbureau Xinhua. De trein moet een snelheid van 600 km per uur halen, waardoor China volgens Xinhua de snelste trein ter wereld heeft.

Anders dan gewone treinen zweven magneettreinen over het spoor, voortgedreven door sterke elektromagneten. Gezien er geen wrijving is, zijn veel hogere snelheden mogelijk. Zo zou de reistijd op het traject Peking-Shanghai van ongeveer vijf uur naar tweeëneenhalf uur dalen.

De trein zal nu jarenlang tests ondergaan. Bovendien dienen de trajecten van de spoorweg zelf nog te worden gebouwd. Volgens een regeringsmededeling heeft een hele rij metropolen en provincies nieuwe verbindingen via magneetzweeftreinen gepland. De eerste treinen zouden binnen vijf tot tien jaar in dienst komen.

China nam in 2002 in Shangai een eerste magneetzweeftrein in gebruik.