Minstens 8 doden bij rellen in gevangenissen in Ecuador

Bij rellen in twee Ecuadoriaanse gevangenissen zijn acht doden en ruim twintig gewonden gevallen, onder wie politieagenten. Dat heeft de directie van de gevangenissen bekendgemaakt.

In een gevangenis in de provincie Guayas, in het zuidwesten van het land, brak protest uit. Acht gevangen werden er gedood en twee agenten raakten gewond. In Cotopaxi, in het centrum van Ecuador, werden twintig gewonden geteld, aldus de nationale dienst voor het volgen en begeleiden van gedetineerden.

Afgelopen februari waren er in diezelfde twee gevangenissen al gewelddadige rellen geweest, waarbij zowat 80 doden vielen. Verschillende rivaliserende drugbendes strijden al een tijd om de controle over de belangrijkste gevangenissen.

Ecuador heeft ongeveer 60 penitentiaire centra met een capaciteit van 29.000 plaatsen. Maar de gevangenissen zjin zwaar overbevolkt: op dit moment zitten er zowat 38.000 mensen gevangen. Zij worden bewaakt door 1.500 bewakers, terwijl er volgens experten 4.000 nodig zijn voor een goede en veilige werking.