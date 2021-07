Afghaanse vluchteling klaagt Australische overheid aan: “Taliban gaat mijn familie doden doordat jullie me vasthouden”

Een Afghaanse vluchteling heeft de Australische overheid aangeklaagd, zo bericht The Guardian. De man, die voor Amerikaanse troepen in Afghanistan werkte maar intussen al acht jaar in detentie wordt gehouden door Australië, eist vrijgelaten te worden zodat hij zijn familie kan helpen. Hij vreest dat zijn vrouw en kinderen gedood zullen worden door de oprukkende taliban. “Vijftien van mijn familieleden zijn al vermoord.”

De man, wiens identiteit in rechtbankdocumenten geanonimiseerd is tot “FGS20”, stond als lid van de nationale veiligheidsdienst van Afghanistan de internationale coalitietroepen bij, maar werd daardoor bedreigd door de taliban. Dat schrijft The Guardian.

(De Afghaanse man staat links op de foto bij de tweet)

Afghan refugee sues Australian government saying detention prevents him saving his family from Taliban https://t.co/GLq47VVxuq — Guardian Australia (@GuardianAus) July 21, 2021

“Ik nam talibanstrijders gevangen. Maar toen die mensen uit de gevangenis kwamen, probeerden ze mij te vermoorden.” Granaten werden zijn huis binnengegooid en hij kreeg brieven met doodsbedreigingen. De nu 37-jarige verhuisde daarop eerst naar een andere stad in Afghanistan, maar toen het ook daar te gevaarlijk bleek, vluchtte hij in 2013 per boot naar Australië.

Hij werd overgebracht naar een Australisch vluchtelingencentrum op het eiland Manus, deel van Papoea-Nieuw-Guinea, terwijl zijn asielaanvraag behandeld zou worden. In 2015 werd zijn verzoek om bescherming formeel erkend, maar hij werd vastgehouden in Papoea-Nieuw-Guinea tot hij in 2019 voor medische behandeling naar Australië werd gebracht. De vluchteling leed onder meer aan posttraumatische stress en depressie. Intussen zit hij al ruim twee jaar vast in Australië, momenteel in een detentiehotel in Melbourne.

Een detentiehotel in Melbourne. Foto: ISOPIX

Vandaaruit smeekte hij zijn dossierbeheerder bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om hem zijn familie te laten helpen: zijn vrouw en vier kinderen die in Afghanistan achterbleven, proberen te vluchten nu de taliban oprukt. Vijftien van zijn familieleden zijn al gedood door de taliban, onder wie zijn broer. Woensdag werd zijn zaak via een advocaat in de rechtbank bepleit.

“Als je wacht, verlies ik mijn familie”

“Elke dag wordt Afghanistan erger”, schreef de Afghaan in een e-mail aan zijn dossierbeheerder die in de rechtbank werd voorgelezen en die The Guardian citeert. “Mijn familie bevindt zich op een gevaarlijke plaats en ik heb nu hulp nodig, alstublieft. Als je wacht, zal ik mijn familie verliezen. De taliban wil mijn familie doden. Je moet een manier vinden om ze te verplaatsen, want ik wil niet dat ze sterven. Het is genoeg dat jullie me al acht jaar vasthouden, zonder reden.”

“Nu zijn mijn vrouw en kinderen in groot gevaar door mijn diensten voor de coalitie, maar de overheid houdt me nog altijd in detentie. Dat belet me mijn familie te kunnen helpen om naar een veilig land te verhuizen.” In het dossier van de vluchteling zitten certificaten die door het Amerikaanse leger werden uitgereikt en zijn dienst erkennen.

“Stuur me terug naar Manus”

“Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik been geen crimineel, ik zou niet in de gevangenis moeten zitten”, klinkt het in de e-mail. “Als ik niet naar de gemeenschap kan verhuizen, stuur me dan terug naar Manus.”

Een beeld vanuit het centrum op Manus. Foto: AFP

De Afghaan diende al talloze aanvragen in om teruggestuurd te worden naar Papoea-Nieuw-Guinea. Daar, buiten detentie, zou hij een aanvraag kunnen indienen om herenigd te worden met zijn familie, kunnen werken om geld te verzamelen voor hen, of de ambassade van de VS benaderen om de evacuatie van zijn familie te vragen.

Volgens zijn advocaat is het de plicht van de Australische overheid om zorg te dragen voor de vluchteling die bescherming zocht in Australië en zijn familie. “Ze zullen sterven omdat de minister hem niet naar Papoea-Nieuw-Guinea liet terugkeren toen hij dat vroeg."

De Australische overheid wil het verzoek van de Afghaan laten verwerpen. Australië argumenteert dat het fundamenteel foutief was en dat de overheid geen wettelijke verplichting had tegenover Afghaanse burgers die geen bescherming hadden gevraagd in Australië.

Vrijdag wordt de zaak voortgezet.