Gebruikt om ontsnapping te verijdelen? Ook prinses Latifa van Dubai stond op Pegasus-lijst

De telefoonnummers van prinses Latifa, de dochter van de heerser van Dubai, en haar bondgenoten stonden op een lijst met mogelijke doelwitten van de spionagesoftware Pegasus. De nummers zijn volgens de krant The Washington Post ingevoerd in de dagen en uren nadat Latifa in 2018 was begonnen aan een poging haar thuisland per boot te ontvluchten.

Latifa probeerde destijds weg te komen om een nieuw leven te beginnen in het Westen. Ze liet zich vanuit Dubai per auto naar Oman smokkelen en ging vervolgens op een jacht verder. De vluchtpoging eindigde toen zwaarbewapende commando’s aan boord kwamen, haar vastbonden en meenamen. De krant schrijft dat het nog altijd een mysterie is hoe de autoriteiten in de Golfstaten haar op het spoor kwamen tijdens de zorgvuldig voorbereide vluchtpoging.

Uit onderzoek van internationale media komt nu naar voren dat gegevens van de prinses en haar vertrouwelingen op de lijst staan met nummers die mogelijk gehackt zijn met geavanceerde Pegasus-spyware. Die surveillancesoftware kon worden gebruikt om allerlei informatie van telefoons te halen. Bovendien kan de locatie van een toestel worden achterhaald.

Finse vriendin

Op de lijst staan meer dan 50.000 nummers, waaronder die van premiers en presidenten. Bij meerdere telefoons op de lijst bleek de Pegasus-software gebruikt te zijn. De prinses zou haar eigen telefoon in 2018 overigens hebben achtergelaten in Dubai. Ook haar Finse vriendin Tiina Jauhiainen nam haar smartphone uit voorzorg niet mee. Daarna zouden de nummers van allerlei andere bekenden van Latifa op de lijst zijn gezet. Ook bevonden zich meerdere telefoons aan boord van het jacht. Die gebruikte Latifa volgens Jauhiainen om e-mails te versturen, hulp te zoeken op Instagram en berichten te versturen via chatprogramma WhatsApp.

De toestellen van Latifa en haar vrienden zijn niet door experts onderzocht en het is onduidelijk of ze uiteindelijk zijn gehackt. De krant schrijft wel dat de nummers op de lijst zijn gezet op een cruciaal moment tijdens de zoektocht naar de gevluchte prinses. Dat illustreert volgens The Washington Post hoe surveillancesoftware die volgens de Israëlische ontwikkelaar NSO is bedoeld om onschuldige mensen te beschermen tegen “terrorisme en criminaliteit” ook misbruikt kan worden.

Noodkreet

Een ingewijde zegt tegen de krant dat NSO het contract met Dubai het afgelopen jaar heeft opgezegd. Dat had naar verluidt te maken met het lot van de prinses en andere zorgen over de mensenrechtensituatie. Latifa stuurde na haar verdwijning op zee nog een noodkreet de wereld in met een telefoon die naar de villa was gesmokkeld waar ze gevangen zou worden gehouden. Die videoboodschap kwam terecht bij de Britse omroep BBC.

Advocaten die zeiden Latifa te vertegenwoordigen, verklaarden vorige maand dat de prinses gewoon weer mag reizen. Ze zou recentelijk in meerdere Europese landen zijn geweest. Vriendin Jauhiainen sprak toen op Twitter de hoop uit dat de prinses echt is begonnen “aan een nieuw hoofdstuk in haar leven”.