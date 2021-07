Unesco vindt Liverpool geen Werelderfgoed meer: “Onbegrijpelijk”

De Unesco heeft woensdag beslist om de Britse stad Liverpool te verwijderen van de Werelderfgoedlijst. Dat gebeurde in een geheime stemming. Het betekent een zware slag voor het toerisme en voor het aanzien van de Engelse stad. De burgemeester van Liverpool noemt de beslissing “onbegrijpelijk”.

Liverpool werd in 2004 als Werelderfgoedsite erkend, maar stond sinds tien jaar op de lijst van ‘Werelderfgoed in gevaar’. Het Werelderfgoedcomité had zich kritisch uitgelaten over nieuwbouw in het havengebied van de stad. Die nieuwbouw heeft het zicht van de haven intussen “onherstelbaar aangetast”, volgens het comité.

Sinds de Werelderfgoedlijst in 1978 werd opgesteld, is het nog maar de derde keer dat een site wordt verwijderd. Eerder gebeurde dat alleen met het beschermd gebied van de Arabische Oryx in Oman (2007) en de Elbe-vallei bij Dresden in Duitsland (2009).

België telt dertien Unesco Werelderfgoedsites, waaronder de Brusselse Grote Markt, het historisch centrum van Brugge, de Belgische en Noord-Franse belforten, de mijnbouwsites in Wallonië en de neolithische vuursteenmijnen in Spiennes.