Bestaat de kans dat jouw huis overstroomt? Hier kan je het checken

Zo’n half miljoen Vlamingen wonen vandaag in gebied met overstromingsgevaar, en tegen 2100 zullen dat er zeker twee miljoen zijn. Velen onder hen weten dat niet eens.

Wie vandaag wil uitvissen of er overstromingsgevaar dreigt op z’n perceel, kan dat op een website van de Vlaamse overheid: waterinfo.be/Watertoets. Je voert een adres in, zoomt in op een kaart, en krijgt een verdict: ‘mogelijk’ of ‘effectief’ overstromingsgevoelig, in het beste geval geen van beide.

Te verwarrende aanduidingen, vindt minister Zuhal Demir. Zij wil een stap verder gaan.